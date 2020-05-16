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標普:「墮落天使」企業增至111間 創紀錄最多

標準普爾稱，新冠肺炎疫情下，111間企業及國家的信貸評級，或被降至垃圾債券或以下級別，數目為有紀錄以來最多，涉及總值4400億美元。

聯儲局:金融體系因疫情變脆弱



美國聯儲局稱，疫情令金融體系變得更加脆弱，情況可能持續一段時間。另外，亞特蘭大聯儲推算，美國第二季GDP萎縮42.8%。IMF總幹事格奧爾基耶娃相信，最佳情況下，全球經濟下半年開始復甦，但到明年只能完成局部復甦。

美商務部阻晶片供應商向華為供貨



美國商務部及工業和安全局(BIS)宣布，計劃通過限制華為使用美國技術和軟件在海外設計和製造半導體的能力，切斷華為破壞美國出口管制的努力。另外，將把允許與華為進行特定有限交易的臨時通用許可證再延長90天。

美股收市反覆向好 道指本周累計挫逾2%



美國4月零售數據表現差，加上中美爭拗不斷，道指曾跌271點；其後反覆回穩，曾攀升104點；收市微漲60點或0.25%；標指和納指亦一度下滑逾1%，收市分別倒升0.39%和0.79%。迪士尼抽高2.96%，家得寶、沃爾瑪和3M都攀升約2%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國商務部4月零售銷售按月跌16.4%，為1992年有紀錄以來最大單月跌幅，高於分析師預測的跌12%。聯儲局4月工業生產按月跌11.2%。勞工部3月職位空缺大減81萬份。密歇根大學5月消費信心指數初值則意外按月升1.9，至73.7，勝預期。

￭ 美國財政部：外資3月減持2993億美元國庫券，創紀錄最多。中國減持110億美元。

￭ 美國總統特朗普：推動新冠肺炎疫苗今年底前面世。

￭ 白宮顧問庫德洛：新一輪經濟刺激計劃數周後討論。

￭ 美國司法部與州府今夏或起訴Alphabet違背反壟斷法。

￭ 有逾百年歷史百貨集團J.C. Penney申請破產保護。

￭ 畢非德旗艦巴郡上季減持84%高盛持股，沽清Travelers。

￭ 美滙指數曾挫0.38%，報100.08，尾段靠穩；美元兌日圓跌0.11%。英國與美國貿易談判傳無寸進，英鎊續跌1.04%。

￭ 紐約期金收市漲0.9%，每盎斯報1756.3美元。

￭ 紐約6月期油收市升6.8%，布蘭特7月期油升4.4%。

￭ 泛歐Stoxx 600收市升0.47%；英國和德國股市分別漲1.01%和1.24%，法國倒升0.11%。

￭ 中央政治局會議指出，貨幣政策須更靈活適度。

￭ 京東首季按年少賺84.93%。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報23455點，較昨日恒指收市低水342點。

￭ ADR港股比例指數報23600點，較港低197點。

￭ 新地(00016)商場4月繼續減免租金三成至五成。

￭ 偉祿(01196)向先施(00244)提出全購，涉現金代價總額約5億元。

￭ 太陽城(01383)間接持股34%股權的公司，獲越南發出娛樂場經營牌照。

￭ 中金(03908)擬發行A股，不超過4.59億股。首季盈利按年升40.55%。

￭ 新加坡美食(08496)下周一GEM掛牌，交易資料顯示，暗盤收報1.73元，較招股價升92.22%。

￭ 新華社文章：香港須建立與一國兩制相適應的新教育體制。