國際財經

因應新冠肺炎疫情衝擊與本身負債沉重的因素，具有118年歷史的美國百貨業巨擘J.C. Penney宣布，申請破產保護。

該公司表示，本身有5億美元現金，且已取得9億美元的破產融資，以保持運作。集團計劃分階段減少門市數量，預期未來數周公布細節。

該公司於2月在美國有860間門市，最高峰期超過1600間門市，擁有逾20萬僱員。自2016年起，集團的年收入持續下滑，上年度為110億美元。

自從新冠肺炎疫情爆發以來，集團全部門市暫時關閉，近9萬名僱員絕大部分暫時休業。