國際財經

產油國減產協議奏效，加上多國陸續解除封城措施，有望刺激石油需求上升，市場對供求失衡的憂慮降溫，紐約油價升至兩個月新高，按周漲近兩成。

紐約6月期油收市升1.87美元或6.8%，每桶報29.43美元，是3月13日以來最高；本周累計升19%。較活躍的7月期油收市升1.64美元或5.9%，每桶報29.52美元。兩者全日最高位分別是29.92美元與29.78美元。

倫敦布蘭特7月期油收市升1.37美元或4.4%，每桶報32.50美元，本周累計升4.9%。

Schneider Electric分析員Balint Balazs相信，減產協議奏效，以及撤除封城措施有望刺激黃金需求上升，市場對於供求失衡關注逐漸紓緩，但前景看法仍然充滿變數。

FXTM全球研究主管Jameel Ahmad表示，市場人士周五對於油價看法沒太大變化，但在紐約6月期油下周二結算前，相信任何情況也可能發生。

Jefferies分析員Jason Gammel認為，市場關注有沒有石油出口國組織與盟國(合稱OPEC+)會超額產油，以及OPEC+會否延長每日減產970萬桶的時限。較早時，美國油田服務商Baker Hughes公布，連續九周錄得油井數量下滑。Gammel相信，美國今年底產量將按年減少250萬桶。