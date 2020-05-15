國際財經

美國新出爐經濟數據黯淡，4月零售按月大跌16.4%，加上中美爭拗不斷，削弱市場對經濟重啟帶來的憧憬，美股周五走勢反覆，道指曾跌271點，全日低見23354點；最終反覆倒升告收，歐股則靠穩。美滙先跌後回穩，紐約期金價格攀上4周高位。

道指周五低開170點後，跌幅曾擴大至逾1%，其後反覆靠穩，尾段高見23730點，攀升104點；收市則微升60點或0.25%，報23685點；標指和納指亦一度下滑逾1%，收市分別倒升0.39%和0.79%，報2863點和9014點。

零售數據疲弱，但消費類股份先跌後揚，SPDR標普零售ETF初段跌逾1.4%，收市反彈2%；Office Depot早段曾飆20%，收市縮窄升幅至6.5%，百思買和Kohl's等零售股亦造好。迪士尼股價抽高2.96%，為表現最強的道指成分股；家得寶(Home Depot)、沃爾瑪和3M都攀升約2%。

泛歐Stoxx 600指數升0.47%；英股和德股分別漲1.01%和1.24%，法股終場倒升0.11%。

黃金受捧 紐油漲近7%

零售數據公布後美滙指數回落0.38%，報100.08，尾段持穩報100.38；兌日圓跌0.11%，至每美元兌107.11日圓。英國與美國貿易談判傳無寸進，英鎊續跌1.04%，兌1.2104美元；歐羅則升0.12%，兌1.0820美元。

紐約期金在避險資金追捧下展開第四日升勢，收市漲0.9%，每盎斯報1756.3美元。國際油價繼續受惠沙地阿拉伯等主要產油國減產和重啟經濟帶動，周五攀上近6周高位，紐約6月期油收市升6.8%，每桶報29.43美元；布蘭特7月期油升4.4%，每桶收報32.5美元。

數據方面，美國商務部公布，4月零售銷售按月跌16.4%，幾乎是3月經調整後跌8.3%的兩倍，為1992年有紀錄以來最大單月跌幅，高於分析師預測的跌12%。按行業分類，成衣店急挫78.8%最慘淡，其次為下滑60.6%的電子產品及電器店，唯一報捷的是亞馬遜等網店，按月升8.4%。

同日聯儲局出爐的4月工業生產錄得101年以來最大按月跌幅，達11.2%，其中製造業產出的跌幅創下13.7%的紀錄。勞工部3月的職位空缺亦大減81萬份，至2017年5月以來新低的619萬份。密歇根大學編制的5月消費信心指數初值則意外按月升1.9，由4月的8年低位71.8升至73.7，勝預期。