國際財經

美國零售銷售和工業生產數據失色，加上中美緊張關係升溫，但消費者信心指數初值勝預期，美股周五表現反覆，道指早段一度下滑逾270點，與標指及納指的跌幅都超過1%；其後反覆轉穩，三大指數尾段齊溫和回升。

截至本港時間凌晨約2時21分，道指報23699點，上揚74點或0.31%；早段曾挫271點，低見23354點。標普500指數現時報2858點，上漲6點或0.21%；納指現時報8982點，進賬38點或0.43%。迪士尼股價抽高2.80%，暫時為表現最強的道指成分股；醫療保險股UnitedHealth攀升2.56%；家得寶(Home Depot)及可口可樂分別上升2.52%及1.54%。

華府加強針對華為

華為雖然被列入限制美國供應商與其做生意的黑名單，但美國商務部將把允許與華為進行特定有限交易的臨時通用許可證再延長90天，允許進行特定交易。

美國商務部早前稱，正在修正一項出口規定，限制華為透過收購美國企業，發展半導體技術；這項宣布將切斷華為逃避美國出口管制的企圖。

《環球時報》報道，如果美國進一步阻止關鍵技術對華為的供應，中國將予以強力反擊，包括把美國有關企業納入「不可靠實體清單」。措施包括依法對高通、思科和蘋果等美企進行限制或調查，中國亦會暫停採購波音飛機等。

美國4月零售銷售按月減少16.4%，創有紀錄以來最大跌幅，亦差過市場預期的減少12%。

美國4月工業生產按月下跌11.2%，創紀錄最大跌幅，但跌幅少於市場預期的11.5%。數據反映在新型肺炎疫情下，供應鏈受阻，需求下跌。

不過，密歇根大學5月美國消費者信心指數初值為73.7，高於預期的68。