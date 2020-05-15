國際財經

民主黨控制的美國國會眾議院周五稍後，將就新一輪3萬億美元的抗疫刺激議案進行辯論及表決。

議案當中包括5000億美元援助州政府、再度向國民及家庭成員派發現金，以及向醫療工作者及防疫前線人員提供資助。

不過，共和黨控制的參議院已經表明反對有關議案，聲言一旦送至參議院即「見光死」。

新冠肺炎疫情在美國持續擴散，至今已造成超過8.7萬人死亡，以及數千萬人丟失飯碗，國會與華府此前已經先後推出4輪救市計劃。

民主黨的新一輪議案如果最終獲國會通過，意味着自3月以來的抗疫援助規模將會倍增。