國際財經

美國白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)表示，為吸引企業將海外業務遷回美國本土，提議向這些企業提供利得稅減半優惠。

庫德洛周五在白宮向記者稱，現時美國利得稅稅率為21%，如果企業將海外業務搬回美國，華府不妨考慮向這些公司提供稅務優惠，將利得稅削減一半，至10.5%，優惠為期數年。

庫德洛強調，利得稅減半的說法只是一種構思，並非白宮的既定政策。

受到新冠肺炎疫情蔓延影響，美國零售銷售、勞工市場及工業生產數據都急速收縮，總統特朗普政府及國會都在積極尋找方法，以刺激美國經濟。