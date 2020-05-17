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美國勞工部公布，截至5月9日當周首次申領失業救濟人數增加298.1萬，雖比對上一周回落，卻高於預期的250萬，3月以來累積近3700萬國民失掉飯碗。市場正密切注視逐步「復工」後的就業數據，衡量因新冠肺炎而採取的封鎖和社會隔離措施，對美國經濟構成多大損害。

究竟美國經濟何時真正復甦，將呈現哪種形態(V形、U形、L形)，要拭目以待。在美股持續調整之際，美滙指數再次站上100關口，周四更見100.56，創近3星期新高。美元維持強勢，除避險需求外，相信是投資者仍然受到聯儲局對負利率觀點的影響。正當市場熱炒美國明年將走上負利率之路時，聯儲局主席鮑威爾明言，目前不考慮實施負利率，因其成效仍存疑。

負利率對刺激經濟的效果確實具商榷餘地，歐羅區和日本利率分別自2014年6月及2016年1月「正轉負」，附【圖】所見，歐日迄今每季GDP按年增長率未有明顯上升趨勢，去年第四季日本經濟更出現萎縮，而歐羅區GDP於2020年首季也難逃倒退的「厄運」。

在實體經濟中，如家庭及企業不願意借貸，中央銀行下調指標利率鼓勵銀行放貸的努力都屬徒勞，因為貸款未必會顯著增長。信貸需求疲弱，正正就是日本經濟低迷的其中一個主因。換句話說，影響借貸需求最大的因素並非利率水平，而是經濟前景。

其次，若美國利率降到負值，美元流動性緊絀情況有機會再度浮現。瑞銀研究報告指出，一旦實行負利率，投資者將撤離現金類基金，轉至其他工具。這些貨幣市場基金持有近5萬億美元資金，屬支撐金融體系流動性的重要部分，上一次貨幣基金大規模「走資」是今年3月，當時全球情緒陷入恐慌期，投資者對各種資產皆「先沽為上」，包括從貨幣市場基金贖回1400億美元，導致出現美元流動性危機。如果把利率下調到負值，美元流動性緊縮可能會更嚴重，甚至引發新一輪金融震盪，這一點聯儲局議息時也須考慮。

另一方面，若然疫情令美國經濟乏力復甦，除了富爭議性的負利率外，聯儲局還有很多其他工具可採用，例如進一步加大QE(局方已承諾無限QE，而資產負債表規模將突破7萬億美元)，或者直接操控孳息率曲線，在調節短息同時，抑制長息上揚，以降低實體經濟的融資成本。

因此，儘管美國總統特朗普極力鼓吹負利率，期貨市場亦預測美國利率將見「負」，惟現階段似乎仍未有足夠誘因驅使聯儲局再出手壓低利率。

信報投資研究部

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