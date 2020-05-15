國際財經 即巿股評

美國於上周五(5月8日)公布的4月非農就業人口雖然大幅減少2050萬人，失業率飆升至14.7%，但數據優於市埸預期的2200萬跌幅及16%。倫敦金隨即由升轉跌，回落近20美元至1701.32美元收市，並於本周一(5月11日)進一步跌至1689.93美元。

不過，新冠肺炎疫情引發的全球經濟衰退危機繼續支撐倫敦金走勢，而且近日美國多番指摘中國隱瞞新冠肺炎疫情並威脅向中國徵收巨額關稅報復，市埸對貿易戰再度爆發的憂慮逐漸上升，倫敦金從周二(5月12日)起連升三日，今日(5月15日)金價更升至1738.53美元，十分接近4月23日高位1738.54美元。如無意外，倫敦金很大機會延續升勢並連升四日。市埸應留意今日20:30將公布美國4月零售銷售數據，屆時或會影響倫敦金走勢。

技術分析方面，倫敦金自4月初開始波幅逐漸收窄，並於日線圖形成三角形。經過多日整固波動後，金價終於在5月14日正式向上突破三角形阻力1718美元，並於今日升至自4月23日以來的逾三周新高1738.53美元。短期內倫敦金若能企穩於三角形之上的話，後市或會出現大漲趨勢，並挑戰4月14日所創下的逾7年半高位，中長線或可挑戰1800美元水平。

交易策略方面，短期內待倫敦金下跌至1708-1710美元區域買入，上望1736美元，跌穿1704美元止損；或待倫敦金升穿1750美元追買，上望1798美元，跌穿1740美元止損。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供