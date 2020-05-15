國際財經

中國經濟有復甦跡象，加上油價升逾1%，抵消中美關係存變數的利淡因素，歐洲股市中段上揚。

截至本港時間傍晚6時24分，英國富時100指數報5810點，升68點或1.19%；德國DAX指數報10511點，漲174點或1.69%；法國CAC 40指數報4304點，升31點或0.75%；意大利富時MIB指數報17014點，上揚145點或0.86%。

道指期貨暫報23556點，升22點。

中美貿易協議恐再現波瀾，美國總統特朗普表示，目前不想和中國國家主席習近平會談，並考慮切斷這個全球最大的雙邊貿易關係，又稱儘管中國未能兌現購買更多美國產品的約定，但拒絕重新談判1月簽署的美中第一階段貿易協議。

特朗普表示，正檢視在美國上市的中國企業的賬目是否符合美國會計準則，又可能採取強硬態度讓這些中國企業轉至倫敦或香港掛牌。

數據方面，歐羅區第一季區內生產總值(GDP)終值按季萎縮3.8%，創歷來最大季度降幅。歐羅區3月出口受疫情打擊下降6.2%，進口按年下降10.1%。歐羅區第一季就業人口初值按季下降0.2%，為統計以來首次按季下滑。

油價上升，紐約原油期貨現時每桶報27.8美元，升0.24美元或1.02%；倫敦布蘭特期油報31.65美元，升0.52美元或1.67%。