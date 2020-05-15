國際財經

歐洲股市早段升逾1%，因有跡象顯示，石油需求有所回升，惟中美貿易協議恐再現波瀾，抑制大市升勢。

截至本港時間下午3時43分，英國富時100指數報5818點，升76點或1.34%；德國DAX指數報10481點，升144點或1.39%；法國CAC 40指數報4323點，升50點或1.17%；意大利富時MIB指數報17041點，升173點或1.03%。

道指期貨暫報23592點，升58點。

中美關係存變數，美國總統特朗普表示，目前不想和中國國家主席習近平會談，並考慮切斷這個全球最大的雙邊貿易關係，又稱儘管中國未能兌現購買更多美國產品的約定，但拒絕重新談判1月簽署的美中第一階段貿易協議。他還稱，中國將嘗試竊取知識產權並首先獲得新型肺炎疫苗，但美國可以防止其發生，也可以停止與他們商業往來。

特朗普表示，正檢視在美國上市的中國企業的賬目是否符合美國會計準則，又可能採取強硬態度讓這些中國企業轉至倫敦或香港掛牌。

國際能源署(IEA)月報指出，石油需求料每日減少860萬桶，較先前預期的跌幅縮小每日69萬桶。一些歐洲國家和美國的人員流動情況強於預期，中國在從疫情中復甦之際需求上升，經濟活動在開始逐步而脆弱的復甦。

IEA預測今年下半年全球庫存將減少，推動油價繼續漲逾3%。紐約原油期貨延續上日9%的強勢，現時每桶報28.46美元，升0.9美元或3.27%；倫敦布蘭特期油報32.34美元，升1.21美元或3.89%。