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今日 14:52 國際財經

日股收升122點 全周跌0.7%

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亞太區股市上揚，主要是跟隨美股隔晚先挫後彈，因美國新出爐上周首次申領失業救濟人數連續6周減少，以及銀行飆升推動大市上升，惟市場擔心中美緊張關係，抑制升勢。

投資者迴避風險，美滙指數反覆靠穩，美滙上漲，令日圓疲軟，刺激出口類股，日本股市終止連續3日走軟，重上2萬點大關。日經平均指數收報20037點，升122點或0.62%；本周累跌0.7%。

南韓股市靠穩，韓國首爾綜合指數收報1927點，升2點或0.12%。

澳洲股市漲逾1%，澳洲普通股指數收報5492點，漲74點或1.38%。

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