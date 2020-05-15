國際財經

美國共和黨籍參議院多數黨領袖麥康奈爾(Mitch McConnell)表示，聯儲局主席鮑威爾有關需要推出新一輪財政刺激計劃的評論是正確的，但就時機而言，對方沒有說多快。

麥康奈爾接受霍士新聞採訪時表示，最近與美國財長努欽、白宮幕僚長及總統特朗普談話，他們都認為推出一項法案可能是必要的。但他補充稱，不能告訴什麼時候會發生，亦不會給出確切的日期。

對於民主黨將於周五表決其提出總值3萬億美元的抗疫紓困法案，麥康奈爾形容，該法案是一個「左翼願望清單」。