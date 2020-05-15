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今日 11:45 國際財經

韓4月汽車產量和出口皆跌

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受新冠疫情影響，南韓4月汽車產量按年減少22.2%至28.95萬輛；出口亦減少44.3%至12.39萬輛，出口金額減少36.3%。

南韓產業通商資源部表示，按出口地區分布，對中南美地區出口降幅最大，按年減少80.6%，對亞洲出口減少62.1%，對北美及歐盟的出口分別減少28.2%及25.1%。

上月，內需市場銷量增加8%，為16.74萬輛，主要得益於個人消費稅下調、新車上市和商家促銷等利好因素。

另外，受海外主要整車廠停產影響，汽車零部件出口額減少49.6%，至10.2億美元。

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