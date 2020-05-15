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特朗普:現在不想與習近平會談



美國總統特朗普對傳媒稱，在這場疫情中他對中國「非常失望」，考慮切斷與中國所有關係。儘管中國未能兌現購買更多美國產品的約定，但華府不會與中國重談首階段貿易協議，現在也不想與習近平會談，可能很難與中國建立夥伴關係。

「鱷王」料美國經濟復甦需時五年



有「鱷王」稱號的對沖基金橋水創辦人達里奧預期，疫情後的經濟復甦期或長達五年，民眾生活模式無法回復疫情前狀態。明尼亞波利斯聯儲總裁卡什卡里稱，經濟不大可能在疫情受控後V形反彈。聯儲局調查則顯示，39%低收入家庭因疫情失去工作。此外，加拿大央行報告警告，疫情或導致家庭及企業債務爆煲。

全球死於新冠肺炎人數超過30萬



據Worldometers最新統計，全球死於新冠肺炎人數突破30萬。其中，美國至少8.54萬人不治；美國疫情吹哨人、衞生部前疫苗研發部門主管Rick Bright稱，若政府不依從科學，疫情勢惡化，民眾將面對「最黑暗冬季」。

道指收市倒升377點 全日波幅841點



特朗普威脅完全切斷中美貿易關係，美股道指曾挫458點，其後受銀行股抽高及油價反彈帶動曾倒升382點，全日高低點數波幅達到841點；收市仍反覆倒升377點或1.62%。標指攀升1.15%，金融股板塊急漲2.64%。納指上揚0.91%。美國運通抽高7.3%，摩根大通回升4.2%，花旗集團都進賬3.6%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國上周首次申請失業救濟人數298.1萬，按周減少19.5萬，市場預期250萬。4月出口物價按月降3.3%，預期跌2.1%；進口物價按月降2.6%。

￭ 美國聯儲局資產負債表規模升至6.98萬億美元，按周增2120億。

￭ 紐約證交所交易大堂5月26日重開。

￭ 美滙指數反覆曾升0.31%，至4周高位100.56；兌日圓尾段升0.18%。英鎊及歐羅兌美元偏軟。

￭ 紐約期金曾升1.75%，收市漲幅收窄至1.4%，報每盎斯1740.9美元。

￭ 紐約期油曾漲10.55%，收市仍升9%。布蘭特期油漲6.7%。

￭ 台積電據報擬斥120億美元美國建晶片廠。

￭ 英倫銀行行長貝利：目前不考慮採用負利率。

￭ 泛歐Stoxx 600指數收跌2.17%；英國股市挫2.75%，德國和法國挫逾1.6%。

保誠首季亞洲年度保費銷售跌24% 香港降五成



保誠(02378)高層在股東會稱，首季亞洲年度保費銷售跌24%，香港及內地分別減少50%及19%，反映新冠病毒疫情帶來影響。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報23722點，較昨日恒指收市低水108點。

￭ ADR港股比例指數報23872點，較香港收市高43點。

￭ 人民銀行：強化香港全球離岸人民幣業務樞紐地位。

￭ 新濠國際(00200)附屬新濠博亞娛樂首季淨蝕3.64億美元。

￭ 南航(01055)建議發行A股可轉換公司債券，集資不逾160億人民幣。

￭ 新秀麗(01910)首季虧損7.87億美元。

￭ 再有啟德商業地皮流標，財政司長陳茂波考慮把合適商用土地改為住宅用途。