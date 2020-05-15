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因涉嫌在新冠肺炎疫情期間從事不當股票交易，而遭到美國聯邦調查局(FBI)調查，國會參議院情報委員會主席伯爾(Richard Burr)，周四決定暫時辭去參議院情報委員會主席職務。

國會參議院多數黨領袖麥康奈爾發表聲明稱，接獲伯爾通知，對方決定在接受調查期間暫時辭去參議院情報委員會主席職務。伯爾其後對傳媒稱，他將協助當局繼續進行相關調查。

共和黨籍伯爾涉嫌通過內部消息，拋售名下股票而受到FBI調查，FBI早前向伯爾出示搜查證，並沒收他的一部手機。