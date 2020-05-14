國際財經

美國新出爐上周首次申領失業救濟人數雖然連續6周減少，但多名重量級基金經理批評美股估值過高，加上總統特朗普稱目前不想和中國國家主席習近平會談，考慮完全切斷兩國貿易關係，負面消息夾擊，引發投資者悲觀情緒，美股三大指數初段顯著走低，道指曾挫458點，全日低見22789點；隨後受銀行股抽高及油價反彈帶動曾倒升382點，高見23630點，全日高低點數波幅達到841點。

新申領救濟放緩至298.1萬人

道指三連跌後，周四低開近200點，未幾跌幅擴大，收市反覆倒升377點或1.62%，報23625點，單日升幅創兩個月以來最大。標指攀升1.15%，收報2852點，金融股板塊急漲2.64%。納指則上揚0.91%，收報8943點。美國運通股價抽高7.39%，為表現最強的道指成分股；摩根大通都回升4.20%，花旗集團都進賬3.60%。

美國勞工部公布截至5月9日一周，首次申領救濟人數為298.1萬人，連續6周放緩，但高於預測中位數的250萬人。計入上周數字，自3月中受疫情打擊以來，新申領失業救濟人數累計達3650萬。據未經季節調整的數字，康涅狄格州成為上周首次申領失業救濟人數最多的州份，達29.87萬，遠高於前周的3.61萬，可能與該州獨有的申領系統問題有關。至於持續申領失業救濟人數截至5月2日一周再創新高達2283.3萬，令有失業金保障的失業率攀上15.7%。

歐股也受復甦前景黯淡拖累，泛歐Stoxx 600指數跌2.17%；英股挫2.75%，德股和法股挫逾1.6%。

投資者迴避風險，美滙指數反覆靠穩，曾升0.31%，至4周高位報100.56，尾段報100.28；美元兌日圓則升0.18%，至每美元兌107.23日圓。

英倫銀行行長貝利表明不考慮負利率後，英鎊兌美元跌0.03%，兌1.2231美元，歐羅亦跌0.11%，兌1.0805美元。

紐約期金曾升1.75%，每盎斯報1746.5美元，收市漲幅收窄至1.4%，報1740.9；高盛發表報告，指美國的失業率或從今年4月的14.7%飆升至25%，加上新申領失業金人數高過預期，引發避險情緒升溫。

國際油價造好，紐約期油曾漲10.55%，高見每桶27.96美元，收市仍升9%，報27.56美元。布蘭特期油漲6.7%，收報每桶31.13美元。