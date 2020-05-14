國際財經

歐洲股市周四收市急跌，泛歐指數下挫2.17%，報326點，汽車股滑落2.9%。美國聯儲局鮑威爾前一天對經濟前景發表悲觀言論，加上失業救濟數據差，都拖累歐美股市大幅回落。

英國富時100指數收報5741點，跌2.75%或162點；德國DAX指數收報10337點，回吐1.95%或205點；法國CAC 40指數收報4273點，倒退1.65%或71點；意大利富時MIB指數收報16867點，下跌1.84%或315點；西班牙IBEX 35指數收報6545點，回落1.29%或85點。