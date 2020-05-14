國際財經

美股周四出現「V」形反彈，道指收復早段急滑逾450點的失地，在收市前約半小時進一步擴大升勢，反覆回升超過300點，盤中暫時的高低及低位點數波幅高達773點。

中美關係再度出現暗湧，拖累道指一度急挫逾450點，但低位有承接，在銀行飆升助力下，道指輾轉向上，踏入中段已率先完全收復失地，尾段上升動力進一步增強。截至本港時間凌晨約3時28分，道指報23555點，攀升307點或1.32%；早段曾低見22789點，跌幅達到458點；盤中暫時高位見23563點。標指及納指也先後轉漲，標普500指數現時報2842點，升22點或0.80%；納指現時報8900點，升37點或0.42%。美國運通股價抽高7.05%，暫時為表現最強的道指成分股；摩根大通都回升4.29%。

特朗普:考慮切斷中美貿易關係

美國總統特朗普表示，目前不想和中國國家主席習近平會談，並考慮切斷這個全球最大的雙邊貿易關係。他說：「我們可以完全斷絕關係。如果我們這樣做，將節省5000億美元」，這個金額是兩國貿易量的數字。

特朗普還拒絕重新談判1月簽署的美中第一階段貿易協議，在簽署協議時，新冠病毒疫情仍未在全球範圍內爆發。

美國上周首次申請失業救濟人數達298.1萬人，按周減少19.5萬人，市場預期為250萬人。

另外，英倫銀行行長貝利(Andrew Bailey)表示，目前不考慮採用負利率。他指出，負利率並非該行目前正在計劃或考慮的事情，此舉將是一個重大的溝通挑戰，並且對銀行來說將是困難。