聯儲局調查顯示,年收入少於4萬美元的美國家庭,當中有39%由於新冠肺炎疫情爆發而失去工作。數據顯示,低收入家庭受到疫情的衝擊最為嚴重。

有關調查是聯儲局美國家庭經濟安康報告(Report on the Economic Well-Being of U.S. Households)的一部分。

聯儲局通常在年底進行調查及撰寫有關報告,但因應疫情,本次特別在4月上旬進行有關調查。

調查結果還發現,64%失業者相信能度過4月的困難時期;72%受訪者認為生活良好或者舒適,去年底有關比率為75%;30%受訪者相信,一旦沒有工作,手頭現金難以維持3個月生計;91%被告知將可以重返工作崗位,77%不確定何時恢復上班。