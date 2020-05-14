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今日 02:26 國際財經

高盛收購精品財富管理平台Folio

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路透報道，精品財富管理平台營運商Folio知會客戶，公司已經獲高盛收購，但未披露收購價。高盛發言人其後證實有相關收購計劃，但未披露其他資料。

根據登記資料，Folio擁有160名僱員，客戶託管資產為110億美元，主要業務是向客戶提供金融產品銷售服務，並收取託管費，但並非任何銀行或金融機構的分銷商。

高盛在2019年收購United Capital，本次將Folio收歸旗下，是兩年內第二度收購財富管理平台。高盛行政總裁所羅門希望推動業務多元化，包括向散戶銷售金融產品。

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