國際財經

中美關係再度出現暗湧，拖累美股周四早段大幅下跌，道指一度急挫逾450點，但低位有承接，道指拾級向上，繼盤中稍早時轉升後，中段再次反覆微漲；標指及納指則仍然告跌。

截至本港時間凌晨約零時38分，道指報23297點，攀升49點或0.21%；早段曾低見22789點，跌幅達到458點。標普500指數現時報2815點，跌4點或0.16%；納指現時報8815點，跌47點或0.54%。美國運通股價抽高4.55%，暫時為表現最強的道指成分股；摩根大通都回升2.33%。醫療相關股份造好，醫療保險股UnitedHealth反彈3.54%，藥廠默克(Merck)攀升2.17%，輝瑞(Pfizer)都上漲1%。

特朗普:考慮切斷中美貿易

美國總統特朗普表示，目前不想和中國國家主席習近平會談，並考慮切斷這個全球最大的雙邊貿易關係。他說：「我們可以完全斷絕關係。如果我們這樣做，將節省5000億美元」，這個金額是兩國貿易量的數字。

特朗普還拒絕重新談判1月簽署的美中第一階段貿易協議，在簽署協議時，新冠病毒疫情仍未在全球範圍內爆發。

美國上周首次申請失業救濟人數達298.1萬人，按周減少19.5萬人，市場預期為250萬人。

另外，英倫銀行行長貝利(Andrew Bailey)表示，目前不考慮採用負利率。他指出，負利率並非該行目前正在計劃或考慮的事情，此舉將是一個重大的溝通挑戰，並且對銀行來說將是困難。