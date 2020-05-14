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WTO總幹事阿澤維多宣布提早逾一年離任

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世界貿易組織(WTO)總幹事阿澤維多(Roberto Azevedo)周四宣布，由於私人原因，將於今年8月31日提前結束任期，較原定任期提早超過一年離開。

巴西籍的阿澤維多現年62歲，本身是一名職業外交官，服務WTO已有七年時間。

阿澤維多的離任正好發生於WTO遭遇困難時期。美國此前阻礙WTO上訴機構法官任命，使法官人數少於法定最低的3人，WTO上訴機構被迫停擺無法運作，成為WTO成立以來，多邊貿易體制遭受到的最沉重打擊。中國指WTO上訴機構成為美國單邊主義和保護主義的又一個受害者。

 

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