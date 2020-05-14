國際財經

歐盟倡逐步重開成員國邊境，但美國聯儲局主席鮑威爾唱淡經濟，提到經濟衰退範圍及速度史無前例，又懶理特朗普的呼籲，表明目前亦沒有考慮負利率，投資者傾向審慎，歐洲股市早段走低。

截至本港時間下午3時43分，英國富時100指數報5827點，跌76點或1.29%；德國DAX指數報10453點，跌89點或0.85%；法國CAC 40指數報4301點，跌43點或1%；意大利富時MIB指數報17139點，跌43點或0.26%。

道指期貨暫報23183點，升17點。

美國聯儲局主席鮑威爾周三表示，新冠肺炎疫情令經濟面對嚴重下行風險，可能維持一段長時間疲弱，令本來已經對過早解封有憂慮的投資者更感不安。他重申，聯儲局會盡可能使用所有政策工具應對疫情，但強調財政政策更重要，又表明不考慮負利率，似是回應美國總統特朗普前一日再次要求仿效其他國家推行負利率的言論。

特朗普其後稱，作為聯儲局主席，鮑威爾的工作表現已經有所改善。但他不同意鮑威爾關於負利率的觀點，依然支持聯儲局應該把利率降至負值水平，以刺激經濟。

歐洲方面，為保住旅遊旺季，歐盟敦促恢復歐洲各國之間的無限制自由往來，提議逐步重開成員國之間的邊境，目標是在今年夏季恢復旅遊活動。另外，《金融時報》報道，英國目前在制定計劃，削減進口美國農產品的關稅，以推進雙方的自由貿易協議。

油價呈強，因美國原油庫存意外下降，惟美國經濟前景較黯淡，加上市場擔心潛在的第二波疫情可能觸發新的封鎖措施、再次打擊燃料需求，抑制升勢。紐約原油期貨現時每桶報25.91美元，升0.62美元或2.45%；倫敦布蘭特期油報29.95美元，升0.76美元或2.6%。