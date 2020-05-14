國際財經

《華爾街日報》報道，美國監管機構否決批准比亞迪生產的N95口罩，可能導致加州政府向比亞迪訂購的價值10億美元(78億港元)口罩交易告吹。

根據美國職業健康與安全機關(NIOSH)的聲明，該機構是基於一系列理由，不向比亞迪生產的N95口罩發出審批許可，特別提及本月初巡視比亞迪中國廠房時，給予不可接受評價。

比亞迪是中國電動車製造商，但有見全球口罩需求強烈，因此改裝廠房成為口罩製造廠。該公司其後獲得來自美國、加拿大與亞洲國家的訂單。