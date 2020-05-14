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今日 09:00 國際財經

努欽:美緩步重啟經濟 太遲重開傷害更大

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美國財長努欽(Steven Mnuchin)表示，美國經濟將緩步重開，但擔心等太久再重啟有可能給經濟造成嚴重衝擊。

努欽接受霍士新聞(Fox News)訪問時稱，本季情況很糟糕，但如果謹慎地重啟經濟，則未來幾季形勢將有所改善；緩步重啟經濟將恢復部分就業職位。

對於民主黨提出的3萬億美元抗疫紓困法案，努欽認為有關法案只是按照該黨意願制訂，而不是希望以兩黨共識的取態進行，因此看不到法案可以在目前的框架下再進一步。

他又說，若有需要，當局會增加支出以援助經濟，但不急於本周或下周採取行動。

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