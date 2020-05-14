國際財經

美國總統特朗普周三表示，仍相信聯儲局未來會實施負利率，但認為主席鮑威爾的表現有所改善。

特朗普前一天指出，聯儲局應該實施負利率，以刺激經濟。鮑威爾周三較早時回應記者提問時表示，局方目前無意把利率降至負值水平，認為國會應該推出更多財政措施，以紓緩新冠肺炎疫情對經濟的衝擊。

其後，特朗普被問及有關鮑威爾的言論時認為，作為聯儲局主席，鮑威爾的工作表現已經有所改善。但他不同意鮑威爾關於負利率的觀點，依然支持聯儲局應該把利率降至負值水平，以刺激經濟。