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今日 06:34 國際財經

思科上季盈利勝預期 收入跌8%

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美國互聯網設備供應巨擘思科(Cisco)公布，第三季利潤為28億美元；每股經調整盈利為79美仙，收入跌8%至120億美元，市場原先預期為71美仙與119億美元。

消息曝光後，思科市後時段股價一度抽高4%，周三全日收市則回落近3%。

思科預期，第四季收入介乎倒退8.5%至升11.5%之間，以去年收入130億美元計，收入預測中間值略低於120億美元，分析員預測為120.7億美元。思科又估計，每股經調整盈利介乎72至74美仙，優於預期的71美仙。

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