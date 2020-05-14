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今日 06:30 國際財經

Uber據報提出以468億 併購Grubhub

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《華爾街日報》引述消息人士稱，召車平台Uber擬提出，以60億美元(468億港元)收購送餐初創企業Grubhub。

報道稱，Uber提議以1.9股換1股的換股比率收購Grubhub股份，折合每股作價為60美元。不過，Grubhub反建議換股比率為2.15股換1股。

Uber未有回應傳媒相關查詢。

外電前一天報道有關併購，提及雙方最快本月內可望達成協議，Grubhub企業估值約為45億美元。

消息曝光後，兩間公司股價均上揚，反映市場對併購的看法正面。

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