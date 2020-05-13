國際財經

美股周三受多項利淡消息拖累而急跌，道指尾段進一步下試盤中低位，一度滑落近700點或3%，逼近23000點關，收市略收窄跌幅，仍要下挫逾500點，跌幅超過2%，為連續第三個交易日下跌。

美國聯儲局主席鮑威爾較早時發表講話，提到經濟衰退範圍及速度史無前例，目前亦沒有考慮負利率。美股低開後輾轉低走，道指早段跌幅已超過300點；其後有兩名華爾街著名投資者分別指美股估值過高、風險回報十分差，加上美國與加拿大政府計劃延長旅遊禁令的消息傳出後，美股進一步擴大跌幅。美國總統特朗普則出面，指摘「有錢人」唱衰股市造市，莫非想混水摸魚。

道指收市報23247點，跌516點或2.17%；交易時段最後約半小時曾低見23067點，跌幅達到697點或2.93%。標普500指數收市報2820點，跌50點或1.75%。納指收市報8863點，跌139點或1.55%。

美國運通股價瀉6.12%，為表現最差的道指成分股；其他金融股同樣受壓，Travelers與摩根大通分別倒退4.38%和3.42%，高盛下挫3.08%。油股埃克森美孚滑落4.96%，雪佛龍跌2.63%。

美股估值被指過高 風險回報差

華爾街著名投資者David Tepper則表示，美股估值過高。對沖基金Duquesne Capital創辦人Stanley Druckenmiller也稱，美股的風險回報之差，可能是他一生之中所遇到的最差一次。特朗普則在社交媒體貼文，稱有些所謂「有錢人」(rich guys)在唱衰股市，莫非是想製造市場波動而謀取私利。

特朗普前一日也再次敦促聯儲局採取負利率政策，稱只要其他國家還在享受負利率的好處，美國也應該接受這個「禮物」。不過，聖路易斯聯儲總裁布拉德稱，負利率不是一個好選擇。

鮑威爾懶理特朗普 暫不考慮負利率

鮑威爾最新的表態也是懶理特朗普的呼籲，表示聯儲局官員討論過在負利率上是否要跟隨其他央行，結果是決定選用其他工具，並表示負利率目前不是官員正在考慮的方法。局方有一個很好的工具來應對危機，將繼續已經嘗試的工具。

鮑威爾又稱，新冠病毒疫情對經濟的衝擊似乎是有史以來最大，經濟衰退的範圍和速度史無前例，惟一旦疫情受控，經濟應當就可復甦。他提到，美國經濟可以回復到非常低失業率及通脹，但需要時間。

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