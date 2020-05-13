國際財經

全球經濟前景看法看淡的言論，抵消了美國原油庫存意外錄得16周以來首度下滑的利好因素，國際油價周三持續低收。

紐約6月期油收市跌49美仙或1.9%，每桶報25.29美元。倫敦布蘭特7月期油收市跌79美仙或2.6%，每桶報29.19美元。

較早時，美國能源資訊局(EIA)公布，上周原油庫存減少74.5萬桶，市場預期為增加414.7萬桶。期內，汽油庫存減少351.3萬桶，市場預期減少221.6萬桶；蒸餾油庫存增加351.1萬桶，市場預期增加285.7萬桶。

Tyche Capital Advisors管理合夥人Tariq Zahir表示，EIA數據公布後，油價一度反彈，但其後掉頭回軟。他認為，即使有庫存回落的利好消息，油價也不能止跌回升，令到市場樂觀情緒進一步消退。

Zahir認為，紐約期油交收地庫欣的庫存雖然減少300萬桶，紓緩庫存飽和的憂慮，但情況未算意外；另外，市場認為即使美國多個州與全球部分國家逐步重啟經濟活動，汽油需求回升，但消費者心理受到新冠肺炎疫情的衝擊嚴重，整體經濟復甦較想像慢，都打擊油商的樂觀情緒。

Price期貨高級分析員Phil Flynn認為，EIA數據屬於利好，但因為股市下滑，牽動投資者避險情緒，減持商品組合，大市氛圍偏淡，導致期油價格掉頭回落。