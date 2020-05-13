熱門：

今日 04:18 國際財經

經濟憂慮蓋過美國庫存下跌 油價偏軟

放大圖片

全球經濟前景看法看淡的言論，抵消了美國原油庫存意外錄得16周以來首度下滑的利好因素，國際油價周三持續低收。

紐約6月期油收市跌49美仙或1.9%，每桶報25.29美元。倫敦布蘭特7月期油收市跌79美仙或2.6%，每桶報29.19美元。

較早時，美國能源資訊局(EIA)公布，上周原油庫存減少74.5萬桶，市場預期為增加414.7萬桶。期內，汽油庫存減少351.3萬桶，市場預期減少221.6萬桶；蒸餾油庫存增加351.1萬桶，市場預期增加285.7萬桶。

Tyche Capital Advisors管理合夥人Tariq Zahir表示，EIA數據公布後，油價一度反彈，但其後掉頭回軟。他認為，即使有庫存回落的利好消息，油價也不能止跌回升，令到市場樂觀情緒進一步消退。

Zahir認為，紐約期油交收地庫欣的庫存雖然減少300萬桶，紓緩庫存飽和的憂慮，但情況未算意外；另外，市場認為即使美國多個州與全球部分國家逐步重啟經濟活動，汽油需求回升，但消費者心理受到新冠肺炎疫情的衝擊嚴重，整體經濟復甦較想像慢，都打擊油商的樂觀情緒。

Price期貨高級分析員Phil Flynn認為，EIA數據屬於利好，但因為股市下滑，牽動投資者避險情緒，減持商品組合，大市氛圍偏淡，導致期油價格掉頭回落。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

    You are currently at: www.hkej.com
    Skip This Ads