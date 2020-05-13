國際財經

國際能源署(IEA)署長比羅爾(Fatih Birol)相信，受到新冠肺炎疫情重創的全球原油需求市場，可能須要一年或更長時間才能恢復。

根據IEA四月發表的月報，在疫情大爆發前，全球每日原油需求約1億桶，疫情爆發導致需求量下跌三成，預期全年平均每日需求下跌900萬桶。EIA將於周四公布5月最新報告。

比羅爾接受媒體訪問時表示，數據顯示原油需求情況令人憂慮，但部分國家正放寬防疫措施，預期原油需求在第二季可望回升，但要全面復甦，可能需要一年或更長時間。