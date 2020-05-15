即巿股評 港股直擊 國際財經

美股三大指數周二(12日)下滑約2%，拖累港股昨天初段一度挫逾260點，失守24000點關後在50天線企穩，迅速反彈倒升，尾市再次偏軟，恒指收報24180點，微跌65點，尚未擺脫上落市格局，但與國際油市相比，已屬相當平靜。

紐約期油走勢反覆，受沙地阿拉伯加大減產力度刺激，周二急彈近7%，惟昨天亞洲時段曾回落約3%，相信是投資者明白沙地的「努力」無助扭轉油市供過於求狀況。

沙地經濟相當依賴原油出口，但今年第一季受油價大瀉和新冠肺炎疫情影響需求的雙重夾擊，石油收入按年勁減24%，至340億美元，導致國家總收入銳降22%，首季財赤膨脹到90億美元。

面對目前入不敷支困局，沙地周初決定推出新一輪財政緊縮措施「節流」，包括從6月1日開始暫停向公務員發放生活津貼，預計可以為庫房省下1000億里亞爾(約264億美元)。此外，7月起把增值稅由5%大幅上調至15%，冀「開源」紓壓。

另一方面，為了維持油市穩定，沙地減產加碼，在石油出口國組織與盟友(OPEC+)於5月起實施的減產協議基礎上，6月每日再額外減產100萬桶，產量降至749.2萬桶，屬近20年以來最低水平，並較4月產量高峰每日1230萬桶，勁削近四成。

沙地此舉應該是希望「拋磚引玉」，除了鼓勵OPEC+其他產油國遵守承諾，亦冀OPEC成員自願提高減產數量。沙地的行動果然奏效，科威特同意進一步減產每日8萬桶，阿聯酋也主動額外日減10萬桶。

從供應層面看，根據OPEC+上月中旬達成的創紀錄減產協議，5月起將連續兩個月每日減產970萬桶，計及今次沙地、科威特和阿聯酋「加碼」幅度共118萬桶，即6月日均產量縮減1088萬桶。

至於需求，新冠肺炎的衝擊依然不容忽視，尤其是疫情較早受控的中國及南韓再出現本地感染個案，吉林省內的吉林市已實施封閉管理防止疫情蔓延，武漢亦要求用10天為全市逾千萬人做病毒檢測。新一波疫情或會左右歐美國家相繼解封、重啟經濟活動的進度，使市場原先預期石油需求回升的好夢成空。

國際能源署(IEA)上月表示，各國封鎖措施令石油運輸幾乎陷入停頓，估計今年全球需求將日均減少930萬桶；美國能源資訊局(EIA)相對樂觀，預測只下降810萬桶。

然而，附【圖】所見，單單6月，石油需求每日萎縮近1500萬桶，遠高於OPEC+擴大減產後的1088萬桶，過剩的400萬桶能否在下半年逐步消化，仍是疑問。

總括而言，即使沙地牽頭部分產油國加碼減產，亦未能解決油市短期供求失衡問題，預計將限制油價反彈力度。

信報投資研究部

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