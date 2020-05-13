國際財經

紐西蘭央行於今日(5月13日)上午10時宣布維持利率於0.25%不變，不過該行表示將會擴大量化寬鬆(QE)近一倍至600億紐元，亦準備在必要時使用額外的貨幣政策工具，包括進一步降低貨幣存款準備金率及向銀行提供固定期限貸款等等。消息公布後，紐元/美元短線急挫逾70點至0.6020附近，其後一度跌至0.5997才企穩，目前滙價於0.6000-0.6030區域窄幅徘徊。

事實上，紐元/美元自3月19日創下近11年新低0.5469後已大幅反彈，滙價更於4月30日回升至0.6176，創3月13日以來的逾一個月新高。不過，近日美國多番指摘中國隱瞞新冠肺炎疫情並威脅向中國徵收巨額關稅報復，而且各國封鎖措施逐步解封後新冠肺炎疫情或有二次爆發風險，紐元/美元在前景未明之際暫時缺乏足夠動力向上突破，近兩周基本維持於0.6000至0.6160之間整固波動。本周五(5月15日)20:30美國將會公布4月零售銷售數據，屆時或會影響紐元/美元走勢。

技術分析方面，紐元/美元自3月創下近11年新低後大幅反彈逾700點，滙價輾轉上落並於日線圖形成上升通道，目前紐元/美元已回調至上升通道底部支持0.6000支持水平，若紐元/美元能企穩於此支持之上的話，後市或有機會再次上探0.6150，甚至是0.6260水平；否則滙價有機會下探0.5920甚至0.5840水平。

交易策略方面，我們根據3月16日策略於0.5980建立的紐元/美元買盤(上望0.6190，跌穿0.5945止損)已於0.5945平倉，虧損35點。短期內待紐元/美元回落至0.5980-0.6000買入，上望0.6150，跌穿0.5945止損；或待紐元/美元回升至0.6250-0.6270區域沽出，下望0.6005，升穿0.6300止損。

若想查看《看圖測市》交易策略的總體戰績，請點擊以下鏈接：

https://www.facebook.com/MarketMasterSocialPlatform/

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供