國際財經

多國解封重啟經濟活動，惟投資者憂慮第二波疫情，以及靜候聯儲局主席鮑威爾講話，歐洲股市中段持續下滑。

截至本港時間傍晚6時35分，英國富時100指數報5937點，跌57點或0.96%；德國DAX指數報10676點，跌143點或1.32%；法國CAC 40指數報4406點，跌65點或1.47%；意大利富時MIB指數報17349點，跌209點或1.2%。

道指期貨暫報23754點，升180點。

中美關係不確定性風險依然高，有報道總統特朗普與勞工部下令，主理聯邦退休儲蓄計劃(TSP)的投資委員會，停止購買中國企業股票。中國外交部指出，動輒以所謂國家安全為由，人為地對美國投資者進入中國市場開展正常投資活動設置障礙、甚至將其政治化，是不符合經濟規律的，只會使他們錯失機遇，損害美國投資者自身的利益。

另外，聯儲局主席鮑威爾將於華盛頓彼得森國際經濟研究所舉行的網絡會議上發表講話，市場預料鮑威爾將會被問到負利率問題。此外，投資者關注鮑威爾會否就未來的貨幣政策給出明確暗示，並談及推出其他新刺激經濟計劃。

數據方面，英國3月國內生產總值(GDP)按月收縮5.8%，屬有紀錄以來最大跌幅，因疫情令大部分經濟活動暫停。歐羅區3月工業生產按月下降11.3%，預期為下降12.1%。

美國能源資訊局將於周三公布官方數據，市場預期原油庫存增加480萬桶，汽油與精煉油庫存分別減少250萬桶與增加410萬桶。

油價回落，紐約原油期貨現時每桶報25.55美元，跌0.23美元或0.81%；倫敦布蘭特期油報29.69美元，跌0.29美元或1%。