國際財經 即巿股評

由去年底開始，全球股市勁CHOK，本欄尚算好彩，正值大市狂升後狂插之際，由推黑馬股(包括港視(01137)與京信(02342))，以至買入到高位清倉維珍銀河、還有在3月中建議大手撈低，若戰友有跟兼做足分散風險，應有唔錯正回報。

另一代表作是跟超級大鱷撈Zoom，在2至3月大冧市時期逆市抽爆機，真是始料不及，如果大家仍記得，此超級大鱷叫德魯肯米勒(Stanley Druckenmiller)，即喺當年索羅斯大徒弟兼1992年沽空英鎊的軍師，昨日此傳奇人物演講時直言，Risk-Reward in Stocks Is Worst He’s Seen。

市場判斷股市會由3月20日起會出現V彈，但德魯肯米勒認為V彈只喺一個幻想，雖然央行狂放水提供流動性，但疫情對經濟損害會持續長時間，最終會導致大量破產。

德魯肯米勒分析甚有道理，尤其昨晚聯儲局開始買企債ETF，但觀乎美國企業債與10年美債息差，根本未有大幅回落，最近更有回升趨勢(圖一)，連亞特蘭大聯儲銀行對經濟前景亦甚悲觀，按該行在5月8日最新的經濟模型評估，預計美國GDP第二季將會勁縮34.9%(圖二)！

周一本欄將美國失業率泊埋標普500指數在綜合分析，表面美國失業率為14.7%，一旦計及就業不足人口，美國4月實際失業率(U-6)竟高達22.8%，將1995至2020年與標指泊埋(圖三)，股市要見底，最少要見到實際失業率(U-6)橫行，股市才可重新展現升勢，在美國實際失業率未見橫行時，現市況只喺一個強力勁彈。

還有一點值得留意是，特朗普連任賠率正落後比民主黨的拜登，主要是特朗普抗疫連番失誤所致，令賠率跌到42.4，比拜登44低，要勉回選民支持，當然是要挑起中國問題，例如昨晚無厘頭計劃禁聯邦退休金買中資股等等，明顯現時中美關係正向壞方面發展，最終也只會推冧股市！

因此，維持近期思路，最好輕倉等待機會股市再大跌低撈個股，受得風險則持少量淡倉，目標仍是標普500指數，萬一升穿4月29日高位2954止蝕，同時續持有金礦股及相關ETF做掩護，若果大市突然急瀉，連累金價亦大插(如三月中的情況)，仍以跌穿1659.55美元止賺或蝕。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周一、三在「信報網站」及「港股360」撰文。

[email protected]