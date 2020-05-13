熱門：

今日 15:46 國際財經

憂慮疫情反彈 歐股早段跌1%

放大圖片

多國雖解封重啟經濟活動，惟投資者憂慮疫情反彈，加上中美角力蔓延至金融領域，並靜候聯儲局主席鮑威爾公開講話，歐洲股市早段跌逾1%。

截至本港時間下午3時43分，英國富時100指數報5934點，跌60點或1.01%；德國DAX指數報10639點，跌180點或1.66%；法國CAC 40指數報4405點，跌67點或1.51%；意大利富時MIB指數報17340點，跌219點或1.25%。

道指期貨暫報23571點，跌3點。

中美關係不確定性風險依然高。美國CNBC報道，總統特朗普與勞工部下令，主理聯邦退休儲蓄計劃(TSP)的投資委員會，停止購買中國企業股票。勞工部長Eugene Scalia表示，TSP現時投資中國股票的策略，是讓數以十億美元計的退休公僕資金，投放在危及美國國家安全的高風險企業。

另外，美國聯儲局主席鮑威爾將於華盛頓彼得森國際經濟研究所舉行的網絡會議上發表講話。鑑於美國總統特朗普稍早稱，考慮到其他國家實行負利率，呼籲聯儲局亦應該採取負利率，但聯儲局一直抗拒，市場預料鮑威爾將會被問到負利率問題。此外，投資者關注鮑威爾會否就未來的貨幣政策給出明確暗示，並談及推出其他新刺激經濟計劃。

疫情重創英國經濟，英國國家統計局公布，3月份國內生產總值(GDP)按月收縮5.8%，屬有記錄以來最大跌幅，因疫情令大部分經濟活動暫停。

美國原油庫存增加，且市場愈來愈擔心放鬆封鎖措施的國家可能爆發第二波疫情，拖累油價下跌。紐約原油期貨現時每桶報25.33美元，跌0.45美元或1.75%；倫敦布蘭特期油報29.13美元，跌0.92美元或3.07%。

美國能源資訊局將於周三公布官方數據，市場預期原油庫存增加480萬桶，汽油與精煉油庫存分別減少250萬桶與增加410萬桶。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads