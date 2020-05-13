國際財經

多國雖解封重啟經濟活動，惟投資者憂慮疫情反彈，加上中美角力蔓延至金融領域，並靜候聯儲局主席鮑威爾公開講話，歐洲股市早段跌逾1%。

截至本港時間下午3時43分，英國富時100指數報5934點，跌60點或1.01%；德國DAX指數報10639點，跌180點或1.66%；法國CAC 40指數報4405點，跌67點或1.51%；意大利富時MIB指數報17340點，跌219點或1.25%。

道指期貨暫報23571點，跌3點。

中美關係不確定性風險依然高。美國CNBC報道，總統特朗普與勞工部下令，主理聯邦退休儲蓄計劃(TSP)的投資委員會，停止購買中國企業股票。勞工部長Eugene Scalia表示，TSP現時投資中國股票的策略，是讓數以十億美元計的退休公僕資金，投放在危及美國國家安全的高風險企業。

另外，美國聯儲局主席鮑威爾將於華盛頓彼得森國際經濟研究所舉行的網絡會議上發表講話。鑑於美國總統特朗普稍早稱，考慮到其他國家實行負利率，呼籲聯儲局亦應該採取負利率，但聯儲局一直抗拒，市場預料鮑威爾將會被問到負利率問題。此外，投資者關注鮑威爾會否就未來的貨幣政策給出明確暗示，並談及推出其他新刺激經濟計劃。

疫情重創英國經濟，英國國家統計局公布，3月份國內生產總值(GDP)按月收縮5.8%，屬有記錄以來最大跌幅，因疫情令大部分經濟活動暫停。

美國原油庫存增加，且市場愈來愈擔心放鬆封鎖措施的國家可能爆發第二波疫情，拖累油價下跌。紐約原油期貨現時每桶報25.33美元，跌0.45美元或1.75%；倫敦布蘭特期油報29.13美元，跌0.92美元或3.07%。

美國能源資訊局將於周三公布官方數據，市場預期原油庫存增加480萬桶，汽油與精煉油庫存分別減少250萬桶與增加410萬桶。