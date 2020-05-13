國際財經

歐洲旅遊及航空集團途易(TUI)表示，由於新冠疫情大流行，計劃削減30%經營成本，最多8000個工作崗位料被裁撤。

公司稱，擬實施削減成本計劃，冀能在受到疫情削弱的市場中生存；公司準備逐步恢復提供旅遊服務，並預計將看到壓抑後的需求爆發。

公司表示，其在德國敘爾特島(Sylt)和梅克倫堡西波美拉尼亞的酒店將在未來幾天重新開放，其在歐洲其他地區的酒店和俱樂部也準備歡迎度假者。

受疫情影響，途易3月暫停其絕大多數的旅行業務，以助阻止新冠病毒傳播。