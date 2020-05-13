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今日 08:54 國際財經

印度推逾2萬億元刺激經濟計劃

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印度總理莫迪宣布，推出總值20萬億印度盧比(約2.08萬億港元)的刺激經濟方案，以提振受新冠病毒疫情打擊的經濟。

莫迪發表全國電視講話，稱將推出20萬億盧比、相當於國內生產總值一成的刺激經濟計劃，冀讓國家能夠自力更生，將支援勞工和中小企。詳情將在數日內公布。

該國兩度延長的封國措施將於下周日屆滿，莫迪稱，會在屆滿前公布下階段措施。

 

印度三月因應疫情開始封國，重創當地經濟。政府說，嚴格的封鎖措施有助遏制病例數目和死亡人數，但數以千萬計民眾的生計大受影響，尤其是窮人和外勞，很多已失業。

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