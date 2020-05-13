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美國擬禁351億聯邦退休金買中資股

美國總統特朗普據報下令，指示主理聯邦退休儲蓄計劃(TSP)的投資委員會，停止購買中國企業股票，涉及45億美元(折合351億港元)資產。

特朗普促聯儲局採取負利率政策



美國總統特朗普再次敦促聯儲局採取負利率政策，稱只要其他國家還在享受負利率的好處，美國也應該接受這個「禮物」。聖路易斯聯儲總裁布拉德稱，負利率不是一個好選擇。

世衞:新冠肺炎藥物出現潛在正面療效



世衞表示，多達五種藥物在治療新冠肺炎初步取得潛在療效，未來仍須進行更多研究，才能確定有關療效。

福西警告國會 過早重啟經濟或致疫情再次爆發



美國白宮首席傳染病專家福西(Anthony Fauci)向國會作供時警告，條件未成熟下重啟經濟活動，可能導致疫情進一步爆發，後果將十分嚴重。

道指收市滑落逾450點 摩通高盛跌超過3%



投資者憧憬經濟重啟，美股道指早段漲160點，但憂慮疫情反彈，加上中美再現爭拗，以及美國經濟數據欠佳，道指高位回落，尾段擴大跌幅，最終以緊貼全日低位收市跌457點或1.89%，為連跌兩日。標指下挫2.05%。納指跌2.06%。摩通和高盛下滑3.2%；Caterpillar插水3.32%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國4月CPI挫0.8%，為金融海嘯後最大按月跌幅，符合預期；按年升0.3%。核心CPI跌0.4%，按年漲1.4%。

￭ 達拉斯聯儲總裁卡普蘭：疫情推高失業率到20%，美國經濟需要更多財政刺激。

￭ IMF總幹事格奧爾基耶娃：6月或下調全球經濟預測。

￭ 美國波音4月飛機新訂單為零，客戶並取消108架訂單；空巴則新增9架訂單。

￭ 避險需求降，美滙指數尾段跌0.24%，報1000。美元兌歐羅下滑0.37%，兌日圓挫0.48%。

￭ 紐約期金升0.5%，每盎斯收報1706.8美元。

￭ OPEC+據報擬將每日減產970萬桶的協議延長至6月後，紐約期油收升6.8%，布蘭特期油漲1.2%。

￭ 英倫銀行副行長布羅德本特：必須權衡負利率利弊。

￭ Stoxx 600收市升0.26%。英國股市攀高0.93%；德國跌0.05%；法國下滑0.39%。

￭ 國務院:要就經濟停擺及企業「休克」情況，制訂政策支持中小企業。

￭ 人民銀行：受疫情影響，首季宏觀槓桿率顯著升，但只屬階段性。

￭ 中銀保監：首季度末商業銀行不良貸款餘額2.61萬億人民幣，不良率1.91%。

￭ 原中船重工董事長胡問鳴涉嚴重違紀違法，正接受中紀委紀律審查和監察調查。

【新股追蹤】Ritamix暗盤升六成 伊登跌逾一成



兩隻新股周三掛牌；交易資料顯示，Ritamix暗盤收報1.6元，較招股價升60%。伊登軟件(01147)較招股價跌10.8%。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報24242點，較恒指收市低水4點。

￭ ADR港股比例指數報24093點，較港低152點。

￭ 利豐(00494)通過以每股1.25元私有化的議案。

￭ 華能國際(00902)獲控股股東近日增持H股，佔總股本的0.1%。

￭ 雅高(03313)配售新股，集資總額1834.83萬元。

￭ 澳優(01717)首季盈利按年升77.86%。

￭ 九毛九(09922)因應疫情關閉及停止部分餐廳營運。

￭ 會德豐地產將軍澳GRAND MARINI本周六發售共101個單位。