國際財經

美國政府逐步解封各州經濟，投資者擔心出現第二波新冠肺炎疫情，美股尾段加速滑落，道指收市下挫超過450點，金融股及航空股拖累大市表現。

道指收市報23764點，跌457點或1.89%；早段盤中高位曾見24382點，升幅為160點。標普500指數收市報2870點，跌60點或2.05%；納指收市報9002點，回吐189點或2.06%。摩根大通股價滑落3.41%，為表現最差的道指成分股，高盛都倒退3.23%。波音預期今年內將有大型美國航空公司倒閉，四間美國主要航空公司齊受壓，西南航空下挫3.30%，達美航空、美國航空都回落超過4.4%，聯合航空的跌幅高達5%。

特朗普在Twitter貼文指出，只要其他國家還在享受負利率的好處，美國也應該接受這個「禮物」，將是一個巨大的數字。

憂慮疫情或現第二波爆發

不過，在多國放寬防疫措施、重啟經濟活動後，新增確診人數回升，均令市場憂慮疫情可能出現第二波爆發。世衞組織總幹事譚德塞警告，任何國家在重啟經濟之前，都必須確保疫情受到控制；當地的衞生系統有足夠能力，應付任何疫情重現的風險，以及進行必要的病毒檢測、病例追蹤，以及隔離措施得以落實執行。

荷蘭合作銀行外滙策略師Jane Foley和Piotr Matys在電郵中表示，愈來愈多的證據表明，放鬆封鎖後，感染數量會有上升風險。

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