國際財經

美股臨收市前數分鐘加速下滑，道指跌幅超過400點，投資者擔心出現第二波新冠肺炎疫情，金融股及航空股拖累大市表現。

截至本港時間凌晨約3時54分，道指報23825點，跌396點或1.64%；稍早時跌幅達到424點，低見23797點；早段盤中暫時高位曾見24382點，升幅為160點。標普500指數現時報2877點，跌52點或1.79%；納指報9026點，回吐165點或1.80%。高盛股價滑落3.36%，暫時為表現最差的道指成分股，摩根大通都倒退2.86%。

特朗普在Twitter貼文指出，只要其他國家還在享受負利率的好處，美國也應該接受這個「禮物」，將是一個巨大的數字。

憂慮疫情或現第二波爆發

不過，在多國放寬防疫措施、重啟經濟活動後，新增確診人數回升，均令市場憂慮疫情可能出現第二波爆發。世?組織總幹事譚德塞警告，任何國家在重啟經濟之前，都必須確保疫情受到控制；當地的?生系統有足夠能力，應付任何疫情重現的風險，以及進行必要的病毒檢測、病例追蹤，以及隔離措施得以落實執行。

荷蘭合作銀行外滙策略師Jane Foley和Piotr Matys在電郵中表示，愈來愈多的證據表明，放鬆封鎖後，感染數量會有上升風險。