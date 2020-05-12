國際財經

美國總統特朗普再次敦促聯儲局採取負利率政策，加上油價造好，華爾街股市周二早段窄幅上升，道指曾漲160點；但投資者仍擔心出現第二波新冠肺炎疫情，美股反覆回落，道指尾段一度倒跌超過300點。波音預期今年內將有大型美國航空公司倒閉，航空股受壓；金融股也拖累大市表現。

截至本港時間凌晨約3時44分，道指報23889點，跌332點或1.37%；盤中暫時高位曾見24382點，升幅為160點。標普500指數現時報2883點，跌46點或1.59%；納指報9052點，回吐139點或1.52%。高盛股價滑落3.15%，暫時為表現最差的道指成分股，摩根大通都倒退2.45%。四間美國主要航空公司齊受壓，西南航空下挫超過3%，達美航空、美國航空、聯合航空的跌幅都超過4%。

特朗普在Twitter貼文指出，只要其他國家還在享受負利率的好處，美國也應該接受這個「禮物」，將是一個巨大的數字。

憂慮疫情或現第二波爆發

不過，在多國放寬防疫措施、重啟經濟活動後，新增確診人數回升，均令市場憂慮疫情可能出現第二波爆發。世衞組織總幹事譚德塞警告，任何國家在重啟經濟之前，都必須確保疫情受到控制；當地的衞生系統有足夠能力，應付任何疫情重現的風險，以及進行必要的病毒檢測、病例追蹤，以及隔離措施得以落實執行。

荷蘭合作銀行外滙策略師Jane Foley和Piotr Matys在電郵中表示，愈來愈多的證據表明，放鬆封鎖後，感染數量會有上升風險。