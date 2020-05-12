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今日 03:35 國際財經

美國4月財赤急增至7379億

美國財政部公布，4月財赤為7379億美元，遠多於去年同期的1600億美元。

根據財政部報告，上月推出多項新冠肺炎疫情援助措施後，聯邦政府單月開支升至9800億美元，較去年同期增加6040億美元。有關細項涉及消費者開支援助2170億美元、地方政府援助金1420億美元，以及失業救濟援助460億美元。

另外，聯邦政府上月收入為2419億美元，少於去年同月的2940億美元。華府早前將報稅限期延後至7月。

美國國會預算辦公室估計，因應經濟停頓及抗疫援助開支增加，今年度財赤將達到3.7萬億美元。

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