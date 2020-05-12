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今日 23:01 國際財經

憂疫情再擴大 美股升勢受限

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美國總統特朗普再次敦促聯儲局採取負利率政策，但投資者仍擔心出現第二波疫情，限制美股升幅。

截至本港時間晚上約11時，道指報24249點，升28點或0.12%；標普500指數報2928點，跌1點或0.06%；納指報9208點，升16點或0.18%。

特朗普在Twitter帖文指出，只要其他國家還在享受負利率的好處，美國也應該接受這個「禮物」，將是一個巨大的數字。

不過，在多國放寬防疫措施、重啟經濟活動後，新增確診人數回升，均令市場憂慮疫情可能出現第二波爆發。世衞組織總幹事譚德塞警告，任何國家在重啟經濟之前，都必須確保疫情受到控制；當地的衞生系統有足夠能力，應付任何疫情重現的風險，以及進行必要的病毒檢測、病例追蹤，以及隔離措施得以落實執行。

荷蘭合作銀行外滙策略師Jane Foley和Piotr Matys在電郵中表示，愈來愈多的證據表明，放鬆封鎖後，感染數量會有上升風險。

歐股方面，英國富時100指數報5994點，升55點或0.93%；德國DAX指數報10833點，升8點或0.08%；法國CAC 40指數報4474點，下滑15點或0.35%；意大利富時MIB指數報17554點，漲173點或1%。

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