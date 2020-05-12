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今日 23:06 國際財經

布拉德:負利率不是好選項

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聖路易斯聯邦儲備銀行總裁布拉德(James Bullard)表示，美國聯儲局的信貸工具，包括今日開始購買部分交易所交易基金(ETF)，僅僅通過這些舉措就已經扶助市場。

他通過視頻發表評論稱，這是聯儲局宣布行動的消息起到的作用，從市場角度看，這表明聯儲局對此感到擔憂，並確保市場交易活躍。

布拉德指出，負利率對美國來說不是一個好的選擇。在不引發破產和大範圍金融問題風險增加的情況下，封鎖措施能夠維持約120天。

他預期，美國經濟在第二季錄得創紀錄萎縮後，第三季經濟將錄得創紀錄的年化增長率。

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