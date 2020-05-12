國際財經

中國公布對美加徵關稅商品排除清單，惟投資者擔心出現第二波疫情，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時31分，英國富時100指數報5977點，升37點或0.64%；德國DAX指數報10823點，跌1點或0.01%；法國CAC 40指數報4474點，下滑14點或0.33%；意大利富時MIB指數報17527點，漲143點或0.82%。道指期貨暫報24136點，升12點。

在多國放寬防疫措施、重啟經濟活動後，新增確診人數回升，均令市場憂慮疫情可能出現第二波爆發。世衞組織總幹事譚德塞警告，任何國家在重啟經濟之前，都必須確保疫情受到控制；當地的衞生系統有足夠能力，應付任何疫情重現的風險，以及進行必要的病毒檢測、病例追蹤，以及隔離措施得以落實執行。

中美貿易關係方面，中國國務院關稅稅則委員會宣布一批對美加徵關稅商品的排除清單，包括稀土金屬礦、黃金礦砂等79項商品。另外，路透報道，中國繼續落實貿易協定內的購買美國農產品承諾。

另外，英國央行副行長布羅德班特表示，對於降息至零以下將會幫助英國經濟應對新冠疫情衝擊，還是會造成負面後果，央行需要採取平衡的看法。

油價上升，紐約原油期貨現時每桶報25.16美元，升0.99美元或4.1%；倫敦布蘭特期油報30.18美元，升0.55美元或1.86%。