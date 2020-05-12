國際財經

歐洲股市早段造好，因多個國家放寬防疫措施、重啟經濟活動，以及中國公布對美加徵關稅商品排除清單，惟投資者擔心出現第二波疫情，抑制大市升勢。

截至本港時間下午3時48分，英國富時100指數報5971點，升32點或0.54%；德國DAX指數報10842點，上揚17點或0.16%；法國CAC 40指數報4494點，升4點或0.1%；意大利富時MIB指數報17499點，漲117點或0.68%。

道指期貨暫報24039點，跌85點。

德國、南韓與中國等國家，在放寬防疫措施、重啟經濟活動後，新增確診人數回升，均令市場憂慮疫情可能出現第二波爆發。世界衞生組織(WHO)總幹事譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)警告，任何國家在重啟經濟之前，都必須確保疫情受到控制；當地的衞生系統有足夠能力，應付任何疫情重現的風險，以及進行必要的病毒檢測、病例追蹤，以及隔離措施得以落實執行。

中美貿易關係方面，中國國務院關稅稅則委員會宣布一批對美加徵關稅商品的排除清單，包括稀土金屬礦、黃金礦砂等79項商品。這是中方對第二批對美加徵關稅商品，第二次排除其中部分商品，自下周二(19日)至2021年5月18日，不再加徵中方為反制美301措施所加徵的關稅。另外，路透報道，中國繼續落實貿易協定內的購買美國農產品承諾。

沙地阿拉伯意外承諾將在6月加大減產力度，以幫助削減國際油市上的過剩原油，油價上升。紐約原油期貨現時每桶報24.67美元，升0.53美元或2.2%；倫敦布蘭特期油報29.95美元，升0.32美元或1.08%。