熱門：

今日 14:21 國際財經 中國財經

華停進口澳洲牛肉 澳:無關疫情源頭調查

澳洲貿易部長伯明罕(Simon Birmingham)表示，中國決定禁止從澳洲四家最大的牛肉加工企業進口牛肉，但這並非對澳洲政府要求就新冠病毒源頭進行獨立調查做出的回應。

目前，中澳關係明顯惡化。澳洲四家牛肉加工企業包括Kilcoy Pastoral Company、JBS的Beef City和Dinmore加工廠，以及Northern Cooperative Meat Company，因標籤問題而被禁止向中國出口牛肉。

伯明罕認為，這不是中國對澳洲要求調查新冠病毒來源實施的報復。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads