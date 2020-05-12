國際財經

全球主要租車集團Hertz公布，首季虧損3.56億美元，去年同期虧損1.47億美元；每股經調整虧損1.78美元，收入由21.1億美元降至19.2億美元；分析員預測為每股虧損1.21美元，收入為19.5億美元。

Hertz行政總裁Kathryn V. Marinello表示，新冠肺炎疫情對2至3月間的業務有重大打擊，因為全球消費者對於租車意c 欲降至接近零。

該公司又指，期內提取5.95億美元信貸額度，季末的手頭現金約為10億美元。

此前，有媒體報道，該公司可能考慮申請破產保護。



